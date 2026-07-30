У Польщі затримали чоловіка, який закликав вбити Зеленського

У Польщі поліція затримала 40-річного чоловіка, який у своїх соціальних мережах публікував образи на адресу президента України Володимира Зеленського і закликав його вбити.

Про це повідомляє RMF FM, інформує "Європейська правда".

Як зазначено, затримання відбулось у четвер, 30 липня. Речниця поліції Малопольського воєводства розповіла, що правоохоронці зібрали доказові матеріали щодо діяльності 40-річного чоловіка в соціальних мережах.

На цій підставі чоловікові висунули звинувачення у публічному підбурюванні до вчинення злочину вбивства та образі президента України.

За даними поліції, 40-річний чоловік під час допиту висловив каяття. Чоловік пояснив поліцейським, що діяв під впливом емоцій і шкодує про те, що зробив.

За інкриміновані йому дії йому загрожує покарання до трьох років позбавлення волі.

Провадження ведеться під наглядом районної прокуратури в Мушині.

У цьому контексті варто зазначити, що у середу український президент перебував з візитом у Любліні, де відбулись його переговори з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

В ході розмови Зеленський порушив питання безпекових викликів для громадян України на тлі зростання кількості актів агресії проти українців у Польщі.