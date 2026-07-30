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ЗМІ: одіозна румунська євродепутатка Шошоаке постраждала у ДТП

Новини — Четвер, 30 липня 2026, 20:06 — Марія Ємець

Лідерка популістської румунської партії SOS Romania й відома скандальними витівками Діана Шошоаке нібито постраждала у ДТП як пасажирка авто. 

Про це повідомляє Digi24 з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".

За неофіційними даними, євродепутатка як пасажирка авто потрапила у ДТП на бульварі Юліу Маніу у секторі 6 Бухареста вдень 30 липня. Після аварії її госпіталізували для обстежень. Серйозних травм вона не має. 

В офіційних повідомленнях поліції про ДТП, де не згадують про Шошоаке, але час і місце ті самі, описують, що автомобіль під керуванням 49-річного водія врізався у машину попереду під керуванням 23-річного водія. 50-річну пасажирку після того госпіталізували. Тести обох водіїв на вплив алкоголю виявились негативними. 

За даними джерел, Шошоаке сиділа на правому пасажирському сидінні біля водія у машині, в яку врізались. 

Діана Шошоаке відома численними скандальними висловлюваннями і вчинками, у тому числі спрямованими проти України

У квітні Європарламент зняв депутатський імунітет із Шошоаке за клопотанням Румунії, де їй висувають низку звинувачень.  

У червні Шошоаке була серед небагатьох "європейських" гостей на Петербурзькому міжнародному економічному форумі та виступала там; в МЗС Румунії розкритикували її поїздку.  

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