ЗМІ: одіозна румунська євродепутатка Шошоаке постраждала у ДТП

Лідерка популістської румунської партії SOS Romania й відома скандальними витівками Діана Шошоаке нібито постраждала у ДТП як пасажирка авто.

Про це повідомляє Digi24 з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".

За неофіційними даними, євродепутатка як пасажирка авто потрапила у ДТП на бульварі Юліу Маніу у секторі 6 Бухареста вдень 30 липня. Після аварії її госпіталізували для обстежень. Серйозних травм вона не має.

В офіційних повідомленнях поліції про ДТП, де не згадують про Шошоаке, але час і місце ті самі, описують, що автомобіль під керуванням 49-річного водія врізався у машину попереду під керуванням 23-річного водія. 50-річну пасажирку після того госпіталізували. Тести обох водіїв на вплив алкоголю виявились негативними.

За даними джерел, Шошоаке сиділа на правому пасажирському сидінні біля водія у машині, в яку врізались.

Діана Шошоаке відома численними скандальними висловлюваннями і вчинками, у тому числі спрямованими проти України.

У квітні Європарламент зняв депутатський імунітет із Шошоаке за клопотанням Румунії, де їй висувають низку звинувачень.

У червні Шошоаке була серед небагатьох "європейських" гостей на Петербурзькому міжнародному економічному форумі та виступала там; в МЗС Румунії розкритикували її поїздку.