Парламент Румунії остаточно схвалив угоду про оборонні позики від ЄС

Сенат Румунії у четвер, 30 липня, схвалив угоду про позику на суму 16,6 млрд євро від Європейської комісії на переозброєння в рамках програми SAFE.

Про це повідомляє Digi24, передає "Європейська правда".

Сенат підтримав угоду 83 голосами. 35 депутатів проголосували проти, двоє утрималися та ще двоє взагалі не голосували.

Палата депутатів Румунії схвалила цей документ у середу, 29 липня. Тепер він перейде на підпис президенту.

Угоду про позики Румунії в рамках програми SAFE було підписано в Бухаресті 12 травня, а також у Брюсселі 20-21 травня.

У червні Конституційний суд Румунії підтвердив відповідність основному закону румунського законодавства щодо програми ЄС з переозброєння SAFE, відхиливши позов групи з понад пів сотні депутатів.

SAFE – це фінансовий інструмент ЄС, що підтримує держави-члени, які бажають інвестувати в оборонне промислове виробництво через спільні закупівлі, зосереджуючись на пріоритетних можливостях.

Першою угоду щодо SAFE підписала Польща, яка також є найбільшим бенефіціаром програми. Країна отримає понад 40 млрд євро у межах програми SAFE.

Повідомлялося, що Європейська комісія може оголосити про новий раунд надання позик на переозброєння за програмою SAFE, оскільки Угорщина, ймовірно, скоротить свій запит на оборонні кредити.