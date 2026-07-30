Угорщина готується зупинити єдину АЕС через рекордне падіння рівня води
Усі блоки атомної електростанції "Пакш" – єдиної в Угорщині – зупинять свою роботу протягом 24-72 годин через рекордно низький рівень води в Дунаї.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомила угорська енергетична компанія MVM.
У компанії заявили, що через різке падіння води в Дунаї закриття всі реакторів, а отже і призупинення виробництва електроенергії, стане "неминучим" протягом одного-трьох днів.
Наразі в Угорщині рівень води в Дунаї на 28 см нижчий за попередній рекорд 2018 року та більш ніж на один метр нижчий за мінімальний рівень, розрахований під час початкового проєктування атомної електростанції.
Як зазначили у MVM, за цих умов води вистачило б для охолодження блоків, однак рівень всмоктувальних труб, необхідних для цього, розташований вище за рівень води.
Компанія також запевнила, що підготувалася до подальшого погіршення ситуації.
АЕС "Пакш" є єдиною атомною електростанцією в Угорщині, яка виробляє майже половину обсягу електроенергії в країні. Повне відключення створить значний виклик для енергетичної системи, особливо під час літнього пікового навантаження. MVM звернулася до громадськості з проханням використовувати електроенергію відповідально та економно.
Напередодні атомна електростанція "Пакш" призупинила роботу одного зі своїх реакторів через зниження рівня води в Дунаї, спричинене посушливою погодою.
Днями Румунія також призупинила роботу одного реактора на атомній електростанції у місті Чернаводе через низький рівень води в Дунаї.
Писали, що наприкінці липня в румунській частині Дунаю зафіксували найнижчий рівень води за 30 років.