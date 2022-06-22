ЕС готовит проект по восстановлению природного состояния окружающей среды

Еврокомиссия подготовила проект, который введет требования к странам-членам по поддержке и восстановлению природного состояния окружающей среды.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По словам еврокомиссара по вопросам окружающей среды Виргиниуса Синкевичюса, предлагается установить цели по восстановлению разных видов природной среды, видов животных, растений и насекомых и обеспечить восстановление до 20% территории стран ЕС в её естественном состоянии до 2030 года, уменьшая вредный эффект от сельского хозяйства. и урбанизации.

"Ничто не может заменить те экосистемные услуги, которые обеспечивают наши почвы, леса и океаны… Если будет снижаться плодородие почвы, если продолжится эрозия, это в конечном счете повлияет и на продуктивность сельского хозяйства", - отметил он.

В частности, в проекте пропишут цели по поддержанию и восстановлению популяции птиц на территориях, используемых для сельского хозяйства, сохранению насекомых-опылителей, восстановлению 25 тысяч км природных русел рек до 2030 года. Страны должны будут подготовить национальные планы по обеспечению выполнения этого курса.

Планы по внесению такого проекта были и раньше, но дважды откладывались.