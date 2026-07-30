Польща розгляне передачу Україні додаткових ракет до Patriot

Найближчим часом Польща розгляне можливість передачі Україні додаткових ракет до систем протиповітряної оборони Patriot.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив польський прем’єр Дональд Туск, якого цитує "Укрінформ".

Очільник польського уряду зазначив, що розгляне це питання після інциденту з російською ракетою Х-101, яка порушила повітряний простір Польщі.

"Після цього інциденту ми... якнайшвидше розглянемо питання подальшої допомоги Україні, зокрема передачі наступних ракет до систем Patriot, якщо виникне така потреба", – сказав Туск.

Як повідомлялось, під час зустрічі у Вашингтоні 28 липня президент України Володимир Зеленський звернувся до Трампа з проханням надати в екстреному порядку пакет перехоплювачів до системи ППО Patriot.

Також Зеленський розповів, що на зустрічі у Білому домі з президентом США обговорив ліцензії на виробництво перехоплювачів для Patriot та "деякі інші ідеї, які можуть допомогти".