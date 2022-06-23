ПАРЄ затвердила резолюцію для полегшення гуманітарних наслідків війни  

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала уряди країн-членів Ради Європи вжити заходи для полегшення гуманітарних наслідків війни Росії проти України.

Відповідну резолюцію ПАРЄ ухвалила у середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Документ ухвалили після спільних дебатів щодо трьох доповідей - про гуманітарні наслідки і внутрішні та зовнішні переміщення, захист та догляд за несупроводжуваними дітьми-мігрантами, а також про справедливість та безпеку для жінок.

У документі зазначається, що ПАРЄ надзвичайно стурбована гуманітарними наслідками, спричиненими загарбницькою війною Росії проти України.

ПАРЄ пропонує всім національним парламентам, включаючи парламенти держав, які не є членами Євросоюзу і які ще не активізували директиви про тимчасовий захист, запровадити принаймні еквівалент такого захисту і поширити його на громадян третіх країн.

Це, зокрема, може включати скасування візових обмежень, якщо такі є.

Асамблея усвідомлює, що гуманітарні наслідки агресії не будуть вирішені в короткостроковій перспективі, "тому важливо забезпечити постійну, довгострокову та скоординовану підтримку з боку держав-членів Ради Європи, щоб переміщені особи та біженці з України отримували всю необхідну допомогу для можливості вести гідне та перспективне життя".

Також ПАРЄ закликає українську та російську владу відновити обмін військовополоненими та повернути їх на свої території відповідно до правил Женевських конвенцій через Міжнародний комітет Червоного Хреста та міжнародні гуманітарні організації.

У резолюції зазначається, що вже зараз необхідно думати про відбудову України. Вона вітає обіцянки, зроблені на конференції донорів у Варшаві 5 травня 2022 року.

ПАРЄ також закликає Європейський Союз терміново надати чітке юридичне роз’яснення щодо прав осіб, що отримують тимчасовий захист, які після того, як прожили в Європейському Союзі більше 90 днів протягом 180 днів, повернулися в Україну, і бажають знову в’їхати на територію ЄС.

З метою запобігання торгівлі людьми ПАРЄ виступає за створення транснаціональної системи відстеження, яка б допомогла прикордонній поліції легше ідентифікувати потенційних жертв.

У резолюції підкреслюється важливість підзвітності та прозорості одержувачів допомоги, а також розподілу міжнародної допомоги та фінансування для задоволення нагальних потреб переміщених людей.

Крім того, ПАРЄ також ухвалила доповіді про захист та догляд за несупроводжуваними дітьми-мігрантами, а також про справедливість та безпеку для жінок

Як повідомлялося, наступного тижня Україну відвідає делегація депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи, які представляють юридичний напрямок, а також комітет захисту прав людини.