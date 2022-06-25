Визначено дату підписання "транспортного безвізу" з ЄС

Визначено дату підписання Спеціальної угоди про лібералізацію автомобільних перевезень з ЄС, яку ще називають "транспортним безвізом".

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм в ефірі інформаційного телемарафону, пише "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

"Підписання призначене на 29 червня. Це може бути плюс-мінус декілька днів, але, попередньо, це 29 червня. Вона (угода - Ред.) вступить в силу одразу після підписання", - сказав він.

"З 29 червня або починаючи з початку липня ніяких дозволів на те, щоб перетинати кордон в сторону країн Європейського Союзу або між країн ЄС, у наших автотранспортників не буде", - зазначив Найєм.

Він додав, що дозволи залишаться лише в тих країнах, які не входять до Європейського Союзу та продовжують дотримуватись режиму дозвільного характеру. За його словами, уряд домовляється про те, щоб дозвільну систему скасували і в цих країнах.

Український уряд погодив остаточну редакцію Спеціальної угоди про лібералізацію автомобільних перевезень з делегацією Єврокомісії 16 червня.

Заступник глави ОПУ та дипрадник президента Зеленського Ігор Жовква, відповідальний за євроінтеграцію, у квітні розповів у інтерв’ю "Європейській правді" про плани підписати угоду про лібералізацію вантажних перевезень.