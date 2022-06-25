Определена дата подписания "транспортного безвиза" с ЕС

Определена дата подписания Специального соглашения о либерализации автомобильных перевозок с ЕС, которое еще называют "транспортным безвизом".

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем в эфире информационного телемарафона, пишет "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

"Подписание назначено на 29 июня. Это может быть плюс-минус несколько дней, но, предварительно, это 29 июня. Оно (соглашение – Ред.) вступит в силу сразу после подписания", - сказал он.

"С 29 июня или начиная с начала июля никаких разрешений на то, чтобы пересекать границу в сторону стран Европейского Союза или между странами ЕС, у наших автотранспортников не будет", - отметил Найем.

Он добавил, что разрешения останутся только в тех странах, которые не входят в Европейский Союз и продолжают соблюдать режим разрешительного характера. По его словам, правительство договаривается о том, чтобы разрешительную систему упразднили и в этих странах.

Украинское правительство согласовало окончательную редакцию Специального соглашения о либерализации автомобильных перевозок с делегацией Еврокомиссии 16 июня.

Заместитель главы ОПУ и дипсоветник президента Зеленского Игорь Жовква, ответственный за евроинтеграцию, в апреле рассказал в интервью "Европейской правде" о планах подписать соглашение о либерализации грузовых перевозок.