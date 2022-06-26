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В Германии начинается саммит G7

Воскресенье, 26 июня 2022, 09:29

В Германии начинается саммит лидеров Группы семи.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На встречу в замке Эльмау в баварских Альпах прибыли лидеры США, Канады, Германии, Франции, Британии, Италии и Японии, пишет Spiegel. Присутствуют также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Евросовета Шарль Мишель как представители от ЕС."Действов

"Действовать в связи с войной в Украине и её последствиями, действовать ради продовольственной и энергетической безопасности, для реагирования на климатические вызовы. Таковы наши цели для саммита", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Кроме того, для более широкого формата приглашены представители властей Индонезии, Индии, Сенегала, Аргентины и ЮАР.

Как сообщает AFP, президент США Джо Байден прибыл в Германию вечером в субботу. Президентский борт приземлился в Мюнхене, откуда Байден отправился на место проведения саммита вертолетом. Первая встреча Байдена во время этого трехдневного визита будет с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Напомним, в канун саммита около 3500 человек собрались в Мюнхене на большую демонстрацию с призывами к отказу от ископаемого топлива, сохранению разнообразия животных и растений, социальной справедливости и борьбе с голодом.

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G7 (группа семи)

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