Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

"Их свобода – это наша свобода": Джонсон пообещал продвигать поддержку Украины на саммите G7

Воскресенье, 26 июня 2022, 11:45

Премьер-министр Британии Борис Джонсон перед саммитом Группы семи призвал не ослаблять поддержку Украины и заверил, что Великобритания со своей стороны продолжит её.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сейчас не время ослаблять позицию по отношению к Украине - украинцы нуждаются в поддержке G7 больше, чем когда-либо", - подчеркнул он.

Джонсон заявил, что Украина "может победить и победит", но для этого нуждается в поддержке партнеров.

"Британия продолжит поддерживать Украину на всех этапах этого пути, потому что мы знаем, что их безопасность – это наша безопасность, а их свобода – наша свобода", – подчеркнул Джонсон.

Перед началом саммита в британском The Telegraph с похожим призывом вышла совместная колонка глав МИД Британии и Украины.

В ней они отмечают, что Украина и свободный мир должны сохранять единство, и Западу важно игнорировать призывы "сдать" Украину, чтобы поскорее закончить войну.

"Важно, чтобы G7 и НАТО на этой неделе продемонстрировали, что стремление Путина захватить Украину никогда не окажется сильнее их решимости поддерживать Украину. Это должно означать большие и более быстрые поставки тяжелого вооружения, продление санкций против всех, кто помогает Путину в войне, и полный отказ от импорта российских энергоресурсов", - отмечают они.

Напомним, в замке Эльмау в Баварии начался первый день саммита Группы семи, который продлится 26-28 июня. 29-30 июня состоится саммит НАТО в Мадриде.

Президент Джо Байден заявил, что лидеры G7 планируют анонсировать запрет на импорт российского золота.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания

Статьи

Что ждет Украину после решения о статусе кандидата и когда реально вступить в ЕС

Когда реально достичь полноценного членства в ЕС? Не пойдем ли мы по пути Турции, которая застряла на стадии кандидатства на многие годы? (укр.)
24 июня 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

120 дней борьбы за статус кандидата: взгляд с Банковой

Так быстро не продвигался в ЕС ни один из нынешних членов или кандидатов. И вряд ли кто-нибудь сможет это повторить. Но мы не останавливаемся и переходим к следующим этапам.
25 июня 2022 — Игорь Жовква, Офис президента Украины

Работа над ошибками: почему у ЕС должно появиться стремление к воссоединению с Украиной

Европе придется менять стратегию своего поведения в ответ на нынешний геополитический кризис. Расширение – достойный ответ на сегодняшние вызовы.
24 июня 2022 — Андрюс Кубилюс, депутат Европарламента, экс-премьер Литвы