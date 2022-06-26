"Их свобода – это наша свобода": Джонсон пообещал продвигать поддержку Украины на саммите G7

Премьер-министр Британии Борис Джонсон перед саммитом Группы семи призвал не ослаблять поддержку Украины и заверил, что Великобритания со своей стороны продолжит её.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сейчас не время ослаблять позицию по отношению к Украине - украинцы нуждаются в поддержке G7 больше, чем когда-либо", - подчеркнул он.

Джонсон заявил, что Украина "может победить и победит", но для этого нуждается в поддержке партнеров.

"Британия продолжит поддерживать Украину на всех этапах этого пути, потому что мы знаем, что их безопасность – это наша безопасность, а их свобода – наша свобода", – подчеркнул Джонсон.

Перед началом саммита в британском The Telegraph с похожим призывом вышла совместная колонка глав МИД Британии и Украины.

В ней они отмечают, что Украина и свободный мир должны сохранять единство, и Западу важно игнорировать призывы "сдать" Украину, чтобы поскорее закончить войну.

"Важно, чтобы G7 и НАТО на этой неделе продемонстрировали, что стремление Путина захватить Украину никогда не окажется сильнее их решимости поддерживать Украину. Это должно означать большие и более быстрые поставки тяжелого вооружения, продление санкций против всех, кто помогает Путину в войне, и полный отказ от импорта российских энергоресурсов", - отмечают они.

Напомним, в замке Эльмау в Баварии начался первый день саммита Группы семи, который продлится 26-28 июня. 29-30 июня состоится саммит НАТО в Мадриде.

Президент Джо Байден заявил, что лидеры G7 планируют анонсировать запрет на импорт российского золота.