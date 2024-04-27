Глава МЗС Чехії пояснив Будапешту, чому треба підтримувати Україну 

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський в присутності свого угорського колеги Петера Сійярто заявив, що російський імперіалізм є найбільшою загрозою для Європи, тому для захисту від нього необхідно надавати підтримку Україні.

Про це Ліпавський сказав на пресконференції у Будапешті в п’ятницю, його цитує угорське незалежне видання Telex, повідомляє "Європейська правда".

Це вперше міністр закордонних справ Чехії, який займає посаду з 2021 року, відвідав столицю Угорщини для двосторонніх переговорів. На пресконференції Ліпавський довго й розлого говорив про російсько-українську війну.

"Я думаю, що це загальновідомий факт, що Чехія бачить російський імперіалізм як найбільшу загрозу і ризик для Європи. Чехія підтримуватиме Україну доти, доки це буде потрібно", – сказав міністр.

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У присутності угорського візаві він сказав, що в інтересах Європи, аби Україна захищалася та повертала собі всі свої території.

"Якщо ми не хочемо, щоб Росія ще більше загрожувала нам у майбутньому, ми повинні застосувати силу, щоб запобігти перекроюванню кордонів у Європі, це загрожує міжнародному порядку, міжнародній стабільності та процвітанню", – сказав Ліпавський.

Він наголосив, що наразі ніхто не робить для безпеки Європи більше, ніж українці, "тому ми підтримуємо мирний план президента Зеленського та на цей момент бачимо в ньому єдиний реалістичний спосіб покласти край війні".

Між тим, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив нещодавно, що в ЄС існує "готовність до світової війни" через ситуацію в Україні.

Схожою заявою відзначився і керівник Сійярто Віктор Орбан, який звинуватив європейських лідерів у використанні "логіки війни" на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну.