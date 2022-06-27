Вучич: Сербія повинна рухатися в ЄС, хоча і не приєднується до санкцій проти РФ

Президент Сербії Александар Вучич вважає, що тиск на країну з метою долучитися до санкцій проти Росії не повинен стати на заваді подальшому шляху до Європейського Союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novosti.

Президент Сербії заявив, що з 27 країн-членів ЄС 16 прямо або непрямо закликали долучитися до санкцій проти Росії, введених через повномасштабне вторгнення в Україну.

"Бачу, що в нашій країні існує велика істерика проти ЄС, але ми не повинні думати, що можемо мати кращих партнерів, ніж у ЄС, чи йти іншим політичним шляхом. Не забуваймо, що грошам, які в нас є, ми завдячуємо великій кількості інвестицій, більшість із яких – із ЄС, і підтримці, яку надає ЄС", – сказав Вучич.

Він нагадав, що в іноземних компаніях у Сербії працюють 300 тисяч людей, а ще 500 тисяч – залучені до їхньої діяльності опосередковано, і більшість цих компаній – європейські.

"Хоча вони не хочуть чути, наскільки важливо для нас самостійно ухвалювати рішення щодо санкцій або якими важливими для нас є китайці чи росіяни, ми продовжуємо рух європейським шляхом", – зазначив президент Сербії.

Як зазначає Novosti, за даними соцопитувань лише 20% жителів Сербії підтримують рух країни до Європейського Союзу, тоді як 30% прямо виступають проти цього.

Раніше Александар Вучич стверджував, що Сербія дуже страждає через відмову ввести санкції проти Росії. І попри те, що у випадку їх введення, "життя було б у десять разів кращим", Сербія буде до кінця ухилятися від цього кроку.

Зазначимо, ще на початку червня президент Сербії визнавав, що його країна буде єдиною, яка не просунеться на шляху до вступу в ЄС у червні, незважаючи на те, що прогрес у цьому напрямку відповідає інтересам країни.

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