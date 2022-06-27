Сербия должна двигаться в ЕС, хотя и не присоединяется к санкциям против РФ

Президент Сербии Александар Вучич считает, что давление на страну с целью присоединиться к санкциям против России не должно помешать дальнейшему пути в Европейский Союз.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novosti.

Президент Сербии заявил, что из 27 стран-членов ЕС 16 прямо или косвенно призвали присоединиться к санкциям против России, введенным из-за полномасштабного вторжения в Украину.

"Вижу, что в нашей стране существует большая истерика против ЕС, но мы не должны думать, что можем иметь лучших партнеров, чем в ЕС, или идти другим политическим путем. Не забываем, что имеющимся у нас деньгам мы обязаны большому количеству инвестиций, большинство из которых – из ЕС, и поддержке, оказываемой ЕС", – сказал Вучич.

Он напомнил, что в иностранных компаниях в Сербии работают 300 тысяч человек, а еще 500 тысяч – вовлечены в их деятельность опосредованно, и большинство этих компаний – европейские.

"Хотя они не хотят слышать, насколько важно для нас самостоятельно принимать решения по санкциям или как важны для нас китайцы или россияне, мы продолжаем движение по европейскому пути", - отметил президент Сербии.

Как отмечает Novosti, по данным соцопросов, только 20% жителей Сербии поддерживают движение страны в Европейский Союз, тогда как 30% прямо выступают против этого.

Ранее Александар Вучич утверждал, что Сербия очень страдает из-за отказа ввести санкции против России. И несмотря на то, что в случае их введения, "жизнь была бы в десять раз лучше", Сербия будет до конца уклоняться от этого шага.

Отметим, еще в начале июня президент Сербии Александар Вучич признавал, что его страна будет единственной, которая не продвинется на пути к вступлению в ЕС в июне, несмотря на то, что прогресс в этом направлении отвечает интересам страны.

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