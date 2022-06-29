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Зеленський застеріг НАТО від "реального провалу" у протистоянні Росії

Середа, 29 червня 2022, 13:53

Світу потрібен сміливий НАТО для того, щоб уникнути реального провалу у протистояння російському вторгненню.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до саміту держав-членів Альянсу, повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Мадрида.

Виступаючи перед лідерами НАТО через відеозв’язок, Зеленський наголосив, що його безпосередня участь у саміті наступного року стала б свідченням "нашої спільної перемоги". 

Терор Росії, зброя і відкладена війна: Зеленський звернувся до саміту НАТО в Мадриді

"Але наступного року може бути ще гірша ситуація, реальний провал Альянсу, якщо під обстрілами Росії буде не лише Україна, а кілька інших держав, цілком можливо – членів Альянсу", - застеріг український президент.

Він наголосив, що цілі Росії "всім відомі" та "очевидні", оскільки Росія вже давно вважає Альянс своїм ворогом.

"Вона (російська армія. - Ред.) не хоче зупинятися на Донбасі чи десь на півдні України, вона місто за містом хоче поглинути так всіх в Європі, кого керівництво Росії вважає своєю власністю, а не незалежними державами. Це – справжня ціль Росії.

Питання – хто наступний для неї? Молдова? Країни Балтії? Польща? Відповідь – усі вони", - заявив Володимир Зеленський.

Президент також закликав держави Альянсу допомогти зупинити терор Росії проти мирних українських міст та "знайти місце" для України у спільному безпековому просторі.

Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив про суттєве посилення американської присутності у Європі у зв’язку з російською загрозою.

Детальніше про саміт Альянсу дивіться у відеопоясненні: Що дадуть Україні? Чи готовий Альянс до війни з РФ? 

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Саміт НАТО Зеленський Росія Війна з РФ

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