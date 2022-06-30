Канада передасть Україні 39 сучасних бронемашин

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в четвер оголосив про фіналізацію угоди з передання Україні 39 броньованих машин бойової підтримки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBC.

"Легкі броньовані машини, які ми будемо направляти (в Україну), є вкрай ефективними. Ми просто раді, що допомагаємо, і продовжимо вивчати можливості й реагувати на запити (України)", – сказав Трюдо журналістам за підсумком саміту НАТО.

Як пояснили в уряді Канади, броньовані машини, які передаються Україні, раніше призначались для канадських збройних сил. Водночас ці поставки будуть компенсовані.

Транспортні засоби, які отримає українська сторона, обладнані туреллю і 25-міліметровою гарматою. Очікується, що вони прибудуть в Україну цього літа після того, як українські військові пройдуть необхідне тренування.

Окрім бронемашин, Збройні Сили України отримають шість камер високої роздільної здатності для безпілотників Bayraktar.

Попередній пакет військової допомоги Україні Канада оголосила в середині червня за підсумками засідання Контактної групи з оборони України. Йшлося про передання Києву 10 замінних стволів для гаубиць М777 вартістю 9 млн канадських доларів (майже 7 млн доларів США).

З початку повномасштабного вторгнення Росії надало Україні безпекової допомоги на суму 274 мільйони канадських доларів (212,5 мільйона доларів США), а саме гаубиці М777, понад 20 тисяч артилерійських боєприпасів і навчання українських військових.