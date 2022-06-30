Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Канада передасть Україні 39 сучасних бронемашин

Четвер, 30 червня 2022, 19:14

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в четвер оголосив про фіналізацію угоди з передання Україні 39 броньованих машин бойової підтримки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBC.

"Легкі броньовані машини, які ми будемо направляти (в Україну), є вкрай ефективними. Ми просто раді, що допомагаємо, і продовжимо вивчати можливості й реагувати на запити (України)", – сказав Трюдо журналістам за підсумком саміту НАТО.

Як пояснили в уряді Канади, броньовані машини, які передаються Україні, раніше призначались для канадських збройних сил. Водночас ці поставки будуть компенсовані.

Транспортні засоби, які отримає українська сторона, обладнані туреллю і 25-міліметровою гарматою. Очікується, що вони прибудуть в Україну цього літа після того, як українські військові пройдуть необхідне тренування.

Окрім бронемашин, Збройні Сили України отримають шість камер високої роздільної здатності для безпілотників Bayraktar.

Попередній пакет військової допомоги Україні Канада оголосила в середині червня за підсумками засідання Контактної групи з оборони України. Йшлося про передання Києву 10 замінних стволів для гаубиць М777 вартістю 9 млн канадських доларів (майже 7 млн доларів США).

З початку повномасштабного вторгнення Росії надало Україні безпекової допомоги на суму 274 мільйони канадських доларів (212,5 мільйона доларів США), а саме гаубиці М777, понад 20 тисяч артилерійських боєприпасів і навчання українських військових.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Канада Війна з РФ

Статті

Рік без дозволів: що означає для України "транспортний безвіз" із ЄС

Що дає Україні "транспортний безвіз" із Євросоюзом? І чи вдасться Києву переконати ЄС зробити тимчасову лібералізацію постійною?
30 червня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Російська помста Литві: як Вільнюс реагує на нові погрози Кремля

"Все, що пов'язано з РФ, тепер є для Литви потенційною загрозою національній безпеці. Усе це Кремль намагається зробити інструментом своєї агресії".
30 червня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Сім загроз та дві України: що прописав НАТО у новій стратегічній концепції

На першому місці серед загроз для НАТО - Росія. Також частиною російської загрози є Білорусь через свою "військову інтеграцію" з РФ.
29 червня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда, з Мадрида