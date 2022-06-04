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Прем’єр Грузії: ЄС "зіграє на руку Росії", не давши Грузії статус кандидата 

Субота, 4 червня 2022, 18:18

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Євросоюз зробить помилку та зіграє на руку Росії, якщо Грузія не отримає статусу кандидата на вступ до ЄС.

Як пише "Європейська правда", його слова наводить "Новости-Грузия". 

Прем’єр зазначив, що зараз - історичний момент і зараз вкрай важливо, щоб європейські лідери погодилися надати статус кандидата на вступ усім країнам "Асоційованого тріо" - Грузії, Україні та Молдові.

"Черга за ЄС - він має вирішити, чи Європа підтримує своюї союзників, партнерів та однодумців у ці сповнені викликів часи… Уявімо, що ЄС не надав нам статус кандидата. Хто зрадіє з приводу цього рішення? Тільки Росія", - заявив він  у виступі на Форумі глобальної безпеки (GLOBSEC) у Братиславі.

Прем’єр зазначив, що Грузія виконала 45% Угоди про асоціацію, а статус кандидата став би для країни додатковою мотивацією продовжувати реформи. 

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в інтерв’ю висловила сподівання, що Грузія все ж отримає статус кандидата, попри деякі суперечливі дії правлячої партії. Вона припустила, що у Брюсселі будуть враховувати не тільки ці фактори, а й загальну геополітичну ситуацію. 

"Ми пройшли дуже великий шлях, і не можна, щоб на такому тривалому шляху вирішальними виявилися заяви і помилки останнього року. Не можна, щоб ми залишилися осторонь", - цитує її  "Голос Америки". 

За інформацією ЗМІ, Єврокомісія надасть висновок щодо заявок України, Молдови та Грузії 8 червня або 15 червня. Червневий саміт Євроради відбудеться 23-24 червня. 

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Грузія Вступ до ЄС

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