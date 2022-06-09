Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Німеччина надасть Україні до 3,5 млн євро на техніку для ремонту електромережі

Четвер, 9 червня 2022, 18:46

Німеччина надасть НЕК "Укренерго" до 3,5 млн євро на закупівлю техніки для ремонту електромереж, а також запропонує кредити.

Про це повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен після зустрічі з мінітсром енергетики Германом Галущенком, пише "Європейська правда".

"Обговорила з Германом Галущенком підтримку стійкості української енергосистеми: Федеральне міністерство економіки і захисту клімату надасть "Укренерго" до 3,5 млн євро на купівлю техніки для ремонту електромереж, а Федеральне міністерство економічного розвитку і співпраці - кредити через банківську групу KfW обсягом до 22,5 млн євро. Ми також підтримуємо повну інтеграцію в ENTSO-E", - зазначила посол. 

У Міненерго деталізували, що Німеччина готова допомогти із закупівлею статичних синхронних компенсаторів (СТАТКОМів), здатних розширити можливості експорту української електроенергії до Європи, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, з 16 березня 2022 року українська енергосистема приєдналася до Єдиної енергосистеми Європи ENTSO-E.

Читайте також: Голова "Укренерго": Наш вступ до енергосистеми ЄС – це стратегічний програш Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Енергетика

Статті

П’ять аргументів на користь розширення: чому ЄС не повинен відмовити Україні

Надання Києву перспективи членства в ЄС стане відповіддю на масовану атаку Путіна на життя, батьківщину та ідентичність українців.
9 червня 2022 — Андреас Умланд, Стокгольмський центр східноєвропейських досліджень (SCEEUS)

"Нафта в обмін на продовольство" та інші шляхи покарати Росію

Іван Ліщина: "Гроші олігархів напряму не можна пустити на компенсацію втрат України… Я кажу непопулярні речі, але така реальність..."
9 червня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Розворот від РФ: як Словаччина стала одним із головних союзників Києва

До 24 лютого навряд чи хтось наважився би передбачити, що скромна та проросійська Словаччина буде так послідовно та безальтернативно підтримувати Україну.
8 червня 2022 — Дмитро Тужанський, для Європейської правди