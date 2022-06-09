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"Газпром" і ще десятки російських компаній переїдуть з ЄС до Туреччини – ЗМІ

Четвер, 9 червня 2022, 23:35

Росія і Туреччина в останні тижні обговорювали процес переміщення російських підсанкційних компаній з Європи в турецьку юрисдикцію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі Habertürk.

За даними журналіста видання Четінера Четіна, протягом останніх 48 днів Росія і Туреччина активно обговорювали релокацію російських компаній, що потрапили під санкції ЄС, із Європи до Стамбула.

"За отриманою мною інформацією, 43 російські компанії та олігархи, включно з "Газпромом", перенесуть свої штаб-квартири з Європи до Стамбула. Цей процес, як очікується, почнеться в липні", – зазначає Четін.

Крім того, додає журналіст, перед візитом глави російського МЗС Сєргєя Лаврова в Туреччину туди прибула російська делегація, яка обговорила попередні умови перенесення офісів російських компаній із Європи.

Як раніше повідомляв Bloomberg, деякі авіакомпанії з Росії розглядають можливість переведення свого бізнесу в Туреччину, щоб уникнути санкцій, які забороняють їм лізинг та обслуговування й ремонт літаків.

У війні Росії проти України Туреччина намагається триматися рівновіддаленої позиції, хоча дозволяє експорт озброєнь до Києва.

Водночас Анкара залежна від туристів із Росії, число яких у 2021 році попри пандемію коронавірусу становило п’ять мільйонів.

Про те, що російські перевізники можуть обходити санкції через Туреччину, "Європейська правда" писала ще на початку травня в матеріалі: Три компанії для росіян: як Туреччина допомагає агресору обходити санкції.

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Туреччина Росія

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