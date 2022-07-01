Президентка Єврокомісії у Раді: інвестиції у відновлення треба поєднати з новою хвилею реформ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для максимізації впливу інвестицій у відновлення України потрібне їх поєднання з новою хвилею реформ.

Про це вона заявила під час виступу у Верховній раді по відеозв’язку, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Президентка Єврокомісії нагадала, що наступного понеділка разом із президентом Зеленським та прем’єр-міністром Шмигалем вона візьме участь у конференції з відновлення України у швейцарському Лугано.

"Ваш європейський шлях і відбудова країни будуть йти поруч. Україна буде в лідерах. Потрібні будуть великі інвестиції. Але щоб максимізувати їх вплив і зміцнити довіру бізнесу, інвестиції потрібно буде поєднати з новою хвилею реформ", - заявила фон дер Ляєн.

Вона відзначила, що чималого прогресу вже вдалося досягти.

"Візьміть боротьбу з корупцією. Ви створили вражаючу антикорупційну машину. Але зараз цим установам потрібні зуби і потрібні люди на керівних посадах. Якнайшвидше мають бути призначені новий керівник САП та новий директор Національного антикорупційного бюро України", - сказала вона, нагадавши також про реформу Конституційного суду, необхідність прийняти законодавство щодо процедур відбору суддів, потребу зменшити надмірний вплив олігархів на економіку, а також прийняти закон про ЗМІ, який приведе українське законодавство у відповідність із чинними стандартами ЄС.

Звичайно, реформи завжди потребують часу. Так працюють усі наші демократії. І, наприклад, ніхто не очікує, що Україна заповнить усі посади у ваших нових інституціях, тоді як багато ваших найкращих і найрозумніших воюють на фронті. Але українська демократія має бути на правильному шляху. Ви вже показали, що можете приймати важливі закони, навіть коли війна ще триває", - зазначила президентка Єврокомісії.

"Сьогодні я тут з дуже простим повідомленням. Попереду довгий шлях, але Європа буде поруч з вами на кожному кроці цього шляху, скільки завгодно, від цих темних днів війни до моменту, коли ви перетнете двері, що ведуть до нашого Європейського Союзу", - заявила також Урсула фон дер Ляєн

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі 23 червня затвердили рішення надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ.

Крім того, лідери ЄС на саміті у Брюсселі затвердили без змін пропозиції Єврокомісії щодо набуття Україною статусу кандидата.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна розраховує виконати рекомендації Європейської комісії щодо надання статусу кандидата в члени ЄС до кінця року.

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