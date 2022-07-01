Президент Еврокомиссии в Раде: инвестиции в восстановление нужно объединить с новой волной реформ

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для максимизации влияния инвестиций в восстановление Украины нужно их сочетание с новой волной реформ.

Об этом она заявила во время выступления в Верховной раде по видеосвязи, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Президент Еврокомиссии напомнила, что в следующий понедельник вместе с президентом Зеленским и премьер-министром Шмыгалем она примет участие в конференции по восстановлению Украины в швейцарском Лугано.

"Ваш европейский путь и восстановление страны будут идти рядом. Украина будет в лидерах. Нужны будут большие инвестиции. Но чтобы максимизировать их влияние и укрепить доверие бизнеса, инвестиции нужно будет объединить с новой волной реформ", - заявила фон дер Ляйен.

Она отметила, что немалого прогресса уже удалось добиться.

"Возьмите борьбу с коррупцией. Вы создали потрясающую антикоррупционную машину. Но сейчас этим учреждениям нужны зубы и нужны люди на руководящих должностях. Скорее всего должны быть назначены новый руководитель САП и новый директор Национального антикоррупционного бюро Украины", - сказала она, напомнив также о реформе Конституционного суда, необходимости принять законодательство о процедурах отбора судей, потребности уменьшить чрезмерное влияние олигархов на экономику, а также принять закон о СМИ, который приведет украинское законодательство в соответствие с действующими стандартами ЕС.

"Конечно, реформы всегда требуют времени. Так работают все наши демократии. И, например, никто не ожидает, что Украина заполнит все должности в ваших новых институтах, тогда как многие ваши лучшие и умные воюют на фронте. Но украинская демократия должна быть на правильном пути. Вы уже показали, что можете принимать важные законы, даже когда война еще продолжается", - отметила президент Еврокомиссии.

"Сегодня я здесь с очень простым сообщением. Впереди долгий путь, но Европа будет рядом с вами на каждом шаге этого пути, сколько угодно, от этих темных дней войны до момента, когда вы откроете дверь, ведущую в наш Европейский Союз", - заявила также Урсула фон дер Ляйен

Напомним, лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе 23 июня утвердили решение предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление.

Кроме того, лидеры ЕС на саммите в Брюсселе утвердили без изменений предложения Еврокомиссии по приобретению Украиной статуса кандидата.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина рассчитывает выполнить рекомендации Европейской комиссии по предоставлению статуса кандидата в члены ЕС до конца года.

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