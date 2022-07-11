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МЗС викликав посла Канади через рішення передати турбіну "Північного потоку"

Понеділок, 11 липня 2022, 18:01

Міністерство закордонних справ в понеділок викликало тимчасового повіреного у справах Канади в Україні у зв'язку з рішенням Оттави передати турбіну російського газогону "Північний потік" компанії Siemens.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву українського МЗС.

США підтримали рішення Канади щодо турбіни для "Північного потоку-1"

"11 липня до Міністерства закордонних справ України було запрошено тимчасового повіреного у справах Канади в Україні, якому було висловлено розчарування української сторони у зв’язку з рішенням уряду Канади видати дозвіл на повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Energy Canada турбін "Північного потоку-1", – йдеться в повідомленні.

В МЗС додали, що закликали канадську сторону переглянути це рішення, "яке підриває євроатлантичну єдність в застосуванні міжнародного санкційного режиму щодо РФ, а також створює підґрунтя для того, щоб Росія і далі використовувала енергетику як гібридну зброю проти Європи".

У суботу уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну, яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини.

Німецькі чиновники закликали Канаду знайти спосіб повернути турбіну, побоюючись, що Росія використає цю проблему як привід для закриття "Північного потоку-1" і пошкодить здатність Німеччини заповнити свої резервуари для зберігання газу перед зимою.

Україна закликала Канаду не піддаватись на шантаж Кремля і скасувати рішення щодо турбіни.

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МЗС Канада Енергетика

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