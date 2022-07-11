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МИД вызвал посла Канады из-за решения передать турбину "Северного потока"

Понедельник, 11 июля 2022, 18:01

Министерство иностранных дел в понедельник вызвало временного поверенного в делах Канады в Украине в связи с решением Оттавы передать турбину российскому газопроводу "Северный поток" компании Siemens.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление украинского МИД.

США поддержали решение Канады по турбине для "Северного потока-1"

"11 июля в Министерство иностранных дел Украины был приглашен временный поверенный в делах Канады в Украине, которому было выражено разочарование украинской стороны в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в Германию отремонтированных компанией Siemens Energy Canada турбин "Северного потока-1" , – говорится в сообщении.

В МИД добавили, что призвали канадскую сторону пересмотреть это решение, "подрывающее евроатлантическое единство в применении международного санкционного режима в отношении РФ, а также создающее основание для того, чтобы Россия и дальше использовала энергетику как гибридное оружие против Европы".

В субботу правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить прошедшую техническое обслуживание в Канаде турбину в Германию.

Немецкие чиновники призвали Канаду найти способ вернуть турбину, опасаясь, что Россия использует эту проблему в качестве повода для закрытия "Северного потока-1" и повредит способность Германии заполнить свои резервуары для хранения газа перед зимой.

Украина призвала Канаду не поддаваться на шантаж Кремля и отменить решение по турбине.

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МИД Канада Энергетика

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