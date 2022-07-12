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ЄС заморозив російські активи на суму 13,8 млрд євро

Вівторок, 12 липня 2022, 13:31

Європейський союз заморозив російські активи на суму 13,8 мільярда євро з моменту вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на RTBF.

За словами Рейндерса, понад 12 млрд євро заморожено лише у п'яти державах-членах.

"Ми повинні продовжувати переконувати інші держави-члени робити те саме. Я сподіваюся, що найближчими тижнями ми побачимо активізацію цих процесів у всіх державах-членах", - сказав Рейндерс.

Він відмовився розкрити назви п'яти країн ЄС, які заморозили найбільше активів.

У Німеччині міністр фінансів Крістіан Лінднер у середині червня оцінив суму, заморожену в цій країні, у 4,48 мільярда євро. Бельгія заморозила у квітні минулого року російські активи на 2,7 млрд євро, повідомив міністр фінансів Вінсент Ван Петегем.

Наприкінці червня повідомлялося, що Міжнародна робоча група з питань російських еліт, представників і олігархів з початку дії в березні допомогла виявити і заморозити російських активів на суму понад 30 мільярдів доларів.

Італія та Ірландія заморозили активів на суму 1,7 млрд євро кожна.

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