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Венгрия хочет помочь Украине с экспортом зерна и предлагает перерабатывающие заводы на границе

Пятница, 15 июля 2022, 09:34

Венгрия пообещала внести свой вклад в расширение экспорта зерна из Украины и заявила, что поддержит предпринимательскую зону для перерабатывающих заводов на границе.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Иштван Надь после встречи с украинским коллегой Николаем Сольским во Львове, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Венгрия готова к тесному сотрудничеству и содействию в немедленном расширении экспорта зерна из Украины", - заявил Надь.

Согласно заявлению Министерства сельского хозяйства, Венгрия готова помочь Украине доставить накопленное из-за закрытия портов зерно на разные рынки во избежание голода в других частях света.

"Развитие железных дорог, грузовых и складских мощностей чрезвычайно важно, и при совместных действиях и надлежащем обосновании Европейский Союз также может поддержать эти инвестиции", — говорится в заявлении.

Министерство заявило, что в районе венгерско-украинской границы должна быть создана предпринимательская зона, где могут быть построены новые перерабатывающие заводы, поскольку это стратегический вопрос, обозначающий долгосрочную продовольственную безопасность для всего мира.

Напомним, Украина на четырехсторонних переговорах в Стамбуле по экспорту украинского зерна предложила создать алгоритм навигации в Черном море для безопасного судоходства.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что участники четырехсторонних переговоров в Стамбуле в среду договорились о создании координационного центра по экспорту украинского зерна по морскому пути.

А генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в ходе четырехсторонней встречи в Стамбуле стороны достигли "критического" прогресса по вопросу экспорта зерна из Украины морским путем.

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Венгрия Торговля

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