Шольц обіцяє, що підвищене використання вугілля і нафти буде тимчасовим

Канцлер Олаф Шольц каже, що рішення Німеччини відновити роботу електростанцій, що працюють на вугіллі та нафті, щоб зменшити дефіцит енергії через війну в Україні, є лише тимчасовим, і його уряд залишається відданим робити все для боротьби з кліматичною кризою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

У суботньому відеозверненні Шольц висловив жаль з приводу рішення Німеччини запустити 16 неактивних електростанцій, які працюють на викопному паливі, і продовжити дозвіл на експлуатацію для ще 11 на тлі побоювань щодо подальшого скорочення поставок природного газу з Росії.

"Гірко те, що через брутальний напад Росії на Україну ми тепер змушені тимчасово використовувати деякі електростанції, які ми вже вивели з експлуатації. Але це лише на дуже короткий час", — сказав він.

Шольц наполягає на тому, що Німеччина як і раніше прагне припинити викиди парникових газів до 2045 року — найраніше з усіх великих індустріалізованих країн — і відзначив нещодавно схвалений парламентом пакет заходів для стимулювання розгортання відновлюваної енергії.

"Ми хочемо зробити все можливе для боротьби з кліматичною кризою", - сказав він.

Але екологи кажуть, що уряд міг би зробити набагато більше, зокрема ввести загальне обмеження швидкості та обмежити внутрішні авіарейси для економії палива. Борці за клімат також нещодавно перекрили основні дороги в Берліні та його околицях на знак протесту проти планів щодо нових нафтогазових проєктів у Північному морі.

Шольц і міністр енергетики Роберт Габек виключили продовження терміну експлуатації трьох атомних станцій Німеччини після цього року, стверджуючи, що це не вирішить енергетичних потреб Німеччини.