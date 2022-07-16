Шольц обещает, что повышенное использование угля и нефти будет временным

Канцлер Олаф Шольц говорит, что решение Германии возобновить работу электростанций, работающих на угле и нефти, чтобы уменьшить дефицит энергии из-за войны в Украине, лишь временное, и его правительство остается преданным делать все для борьбы с климатическим кризисом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

В субботнем видеообращении Шольц выразил сожаление по поводу решения Германии запустить 16 неактивных электростанций, работающих на ископаемом топливе, и продлить разрешение на эксплуатацию еще для 11 на фоне опасений относительно дальнейшего сокращения поставок природного газа из России.

"Горько то, что из-за агрессивного нападения России на Украину мы теперь вынуждены временно использовать некоторые электростанции, которые мы уже вывели из эксплуатации. Но это только на очень короткое время", - сказал он.

Шольц настаивает на том, что Германия по-прежнему стремится прекратить выбросы парниковых газов до 2045 года — раньше всех крупных индустриализированных стран — и отметил недавно одобренный парламентом пакет мер для стимулирования развертывания возобновляемой энергии.

"Мы хотим сделать все возможное для борьбы с климатическим кризисом", – сказал он.

Но экологи говорят, что правительство могло бы сделать гораздо больше, в частности, ввести общее ограничение скорости и ограничить внутренние авиарейсы для экономии топлива. Борцы за климат также недавно перекрыли основные дороги в Берлине и его окрестностях в знак протеста против планов новых нефтегазовых проектов в Северном море.

Шольц и министр энергетики Роберт Габек исключили продление срока эксплуатации трех атомных станций Германии после этого года, утверждая, что это не решит энергетические потребности Германии.