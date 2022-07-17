Одна з головних претенденток на посаду Джонсона розповіла, що зробить для України в разі перемоги

Молодша міністерка торгівлі Великої Британії Пенні Мордонт, яка претендує на посаду лідера Консервативної партії, обіцяє посилити допомогу Україні та співпрацю з ЄС і США в разі обрання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Мордонт написала в колонці для The Telegraph.

Мордонт розповіла, що прийняла у своєму домі біженця з України, зустрічалася з українськими депутатками й доклалася до кампанії з заохочення британського бізнесу й громадян до допомоги українцям.

"Провідна позиція у підтримці України стала одним із найбільш значних досягнень Бориса Джонсона. Я продовжу це робити, не допускаючи можливості зменшити нашу допомогу союзникам", – наголосила вона.

Політикиня додала, що "підтримка України – це правильна річ", а двадцять перше століття стане свідком "битви за цінності між відкритими суспільствами, як-от британське, і авторитарними режимами на кшталт російського".

"Ми подвоїмо нашу співпрацю зі США й ЄС, а також іншими ключовими партнерами для узгодження військової підтримки, водночас заохочуючи наших європейських союзників робити більше", – зазначила Мордонт.

Серед інших заходів, які вона запровадить на посаді міністра для підтримки України, вона згадала подальшу роботу "Групи семи" із запровадження санкцій проти Росії, можливе збільшення масштабів навчань українських військових у Британії та допомогу у відбудові України після війни.

"Ми не прагнули конфронтації з Росією. Але акт агресії Путіна проти свого сусіда означає, що ми не можемо пройти повз і нічого не робити. Боротьба українського народу проти його загарбників – це і наша боротьба", – підсумувала Мордонт.

Пенні Мордонт, яка раніше не була популярною серед однопартійців, за результатами останнього туру виборів лідера Консервативної партії посіла друге місце після колишнього міністра фінансів Ріші Сунака.

Детальніше про те, хто може стати наступником Джонсона і чи вплине зміна прем'єра на підтримку України, читайте в статті журналіста ЄвроПравди Юрія Онищенка: Після Джонсона: хто стане новим прем'єром Великої Британії.