Одна из главных претенденток на должность Джонсона рассказала, что сделает для Украины в случае победы

Младшая министр торговли Великобритании Пенни Мордонт, претендующая на пост лидера Консервативной партии, обещает усилить помощь Украине и сотрудничество с ЕС и США в случае избрания.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Мордонт написала в колонке для The Telegraph.

Мордонт рассказала, что приняла в своем доме беженца из Украины, встречалась с украинскими депутатами и приложилась к кампании по поощрению британского бизнеса и граждан к помощи украинцам.

"Ведущая позиция в поддержке Украины стала одним из наиболее значительных достижений Бориса Джонсона. Я продолжу это делать, не допуская возможности снизить нашу помощь союзникам", - подчеркнула она.

Политик добавила, что "поддержка Украины – это правильная вещь", а двадцать первый век станет свидетелем "битвы за ценности между открытыми обществами, как британское, и авторитарными режимами вроде российского".

"Мы удвоим наше сотрудничество с США и ЕС, а также другими ключевыми партнерами по согласованию военной поддержки, в то же время поощряя наших европейских союзников делать больше", - отметила Мордонт.

Среди других мер, которые она введет в должности министра для поддержки Украины, она упомянула о дальнейшей работе "Группы семи" по введению санкций против России, возможно увеличение масштабов учений украинских военных в Британии и помощь в восстановлении Украины после войны.

"Мы не стремились к конфронтации с Россией. Но акт агрессии Путина против своего соседа означает, что мы не можем пройти мимо и ничего не делать. Борьба украинского народа против его захватчиков – это и наша борьба", – подытожила Мордонт.

Пенни Мордонт, которая ранее не была популярна среди однопартийцев, по результатам последнего тура выборов лидера Консервативной партии заняла второе место после бывшего министра финансов Риши Сунака.

Подробнее о том, кто может стать преемником Джонсона и повлияет ли смена премьера на поддержку Украины, читайте в статье журналиста ЕвроПравды Юрия Онищенко: После Джонсона: кто станет новым премьером Великобритании.