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Російські перевізники досі намагаються возити підсанкційні товари через кордон Латвії

Неділя, 17 липня 2022, 16:34

На латвійській митниці повідомляють, що після набрання чинності новими обмеженнями щодо ввозу до РФ певних товарів регулярно виявляють водіїв, які намагаються обійти заборону.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi, цитуючи представницю митного контролю Ірину Голубєву в коментарі TV3. 

Хоча перехідний період для більшості підсанкційних товарів сплив 10 липня і перевізники мали би знати про це, спроби провезти ці категорії вантажу не припинилися - пиломатеріали, фарби й лаки, меблі, алкоголь, предмети розкошу. 

"Щоденно під час перевірок вантажів в обох напрямках 14-15 транспортних засобів намагаються обійти санкції", - зазначила вона. 

За її словами, у таких випадках митники розвертають вантаж. 

На кордонах Латвії та РФ спостерігаються великі черги. Так, на пункті пропуску "Терехово" станом на ранок 17 липня очікували 850 фур, а пропустили за попередню добу 133. На пункті пропуску "Гребнова" очікують 400 вантажівок. Можливий час очікування складає понад 150 годин. 

На латвійсько-білоруському кордоні черги менші - до 200 вантажівок. 

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санкції Латвія

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