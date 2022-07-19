В столиці Ірландії зафіксували рекордну температуру

Ірландія зафіксувала найвищу за всю історію температуру для липня і другу найвищу за всю історію спостережень, оскільки хвиля спеки продовжує охоплювати Європу.

Про це пише The Irish Times, повідомляє "Європейська правда".

Метеорологічна служба повідомила про попередні показники +33 градуси на метеостанції у Дубліні у понеділок.

В історії ірландських метеорологічних даних лише одного разу фіксувалася вища температура, яка була лише на 0,3 градуса вищою, більш ніж століття тому в червні 1887 року.

"Це фактично найвищий липневий рекорд за всю історію. Сьогодні температура є найвищою за всю історію спостережень за 20-е та 21-е століття, але для 19-го століття ми все ще маємо 33,3 для Кілкенні", — сказала метеоролог Ліз Гевін.

Щонайменше вісім метеостанцій зафіксували вчора температуру 30 градусів або вище, що значно перевищує звичайний діапазон липня від 18 до 20 градусів.

"Те, що ми бачимо тут, в Ірландії, є просто частиною більшої картини зростання екстремальних ситуацій, підвищення температури, і, звісно, ​​ми знаємо, що причиною цього є зміни клімату", — сказав професор Джон Суїні, кліматолог з Університету Мейнута.

Нагадаємо, в Іспанії, Португалії та Франції продовжують боротися з численними лісовими пожежами, що знищили тисячі гектарів території.