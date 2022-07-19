В столице Ирландии зафиксировали рекордную температуру

Ирландия зафиксировала самую высокую за всю историю температуру для июля и вторую самую высокую за всю историю наблюдений, поскольку волна жары продолжает охватывать Европу.

Об этом пишет The Irish Times, сообщает "Европейская правда".

Метеорологическая служба сообщила о предварительных показателях +33 градуса на метеостанции в Дублине в понедельник.

В истории ирландских метеорологических данных лишь однажды фиксировалась более высокая температура, которая была всего на 0,3 градуса выше, более века назад в июне 1887 года.

"Это фактически самый высокий июльский рекорд за всю историю. Сегодня температура является самой высокой за всю историю наблюдений за 20-й и 21-й век, но для 19-го века мы все еще имеем 33,3 для Килкенни", - сказала метеоролог Лиз Гэвин.

По меньшей мере, восемь метеостанций зафиксировали вчера температуру 30 градусов или выше, что значительно превышает обычный диапазон июля от 18 до 20 градусов.

"То, что мы видим здесь, в Ирландии, просто часть большей картины роста экстремальных ситуаций, повышения температуры, и, конечно, мы знаем, что причиной этого являются климата", — сказал профессор Джон Суини, климатолог из Университета Мейнута.

Напомним, в Испании, Португалии и Франции продолжают бороться с многочисленными лесными пожарами, уничтожившими тысячи гектаров территории