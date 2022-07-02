МЗС Британії засудило експлуатацію Росією військовополонених у політичних цілях

Міністерство закордонних справ Британії у суботу оприлюднило заяву після того, як на підконтрольній Росії частині України двом британцям висунули звинувачення в "найманстві".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

22-річний Ділан Хілі та 35-річний Ендрю Хілл були захоплені в полон в квітні.

Раніше було підтверджено, що уряд Великої Британії та Червоний Хрест зв’язалися з Хілі та тими, хто його утримує.

"Ми засуджуємо експлуатацію військовополонених і цивільних осіб у політичних цілях і порушили це питання з Росією" - заявив представник МЗС Британії.

"Ми постійно контактуємо з урядом України щодо їхніх справ і повністю підтримуємо Україну в її зусиллях щодо їх звільнення" - додав він.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) наказав Росії забезпечити невиконання смертної кари проти двох британців, які потрапили в полон під час бойових дій на боці України.

9 червня російські державні ЗМІ повідомили, що двоє британських громадян, 28-річний Ейден Аслін та 48-річний Шон Піннер, постали перед судом на підконтрольній Росії території в Донецьку, де їх визнали винними у найманстві та в скоєнні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення так званого конституційного ладу невизнаної псевдореспубліки "ДНР".

Крім Асліна і Піннера, також засудили і громадянина Марокко Брахіма Саадуна.

Велика Британія, США, Україна та низка інших держав і організацій засудили цей вирок.

Міністр закордонних справ Ліз Трасс заявила, що уряд Великої Британії "напружено працює", щоб забезпечити звільнення двох британців, засуджених до смертної кари після того, як вони потрапили в полон в Україні.