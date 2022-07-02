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МИД Британии осудил эксплуатацию Россией военнопленных в политических целях

Суббота, 2 июля 2022, 13:30

Министерство иностранных дел Британии в субботу обнародовало заявление после того, как на подконтрольной России части Украины двум британцам предъявили обвинения в "наемничестве".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

22-летний Дилан Хили и 35-летний Эндрю Хилл были захвачены в плен в апреле.

Ранее было подтверждено, что правительство Великобритании и Красный Крест связались с Хили и удерживающими его.

"Мы осуждаем эксплуатацию военнопленных и гражданских лиц в политических целях и подняли этот вопрос с Россией" - заявил представитель МИД Британии.

"Мы постоянно контактируем с правительством Украины по их делам и полностью поддерживаем Украину в ее усилиях по их увольнению" - добавил он.

Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приказал России обеспечить неисполнение смертной казни против двух британцев, попавших в плен во время боевых действий на стороне Украины.

9 июня российские государственные СМИ сообщили, что двое британских граждан, 28-летний Эйден Аслин и 48-летний Шон Пиннер, предстали перед судом на подконтрольной России территории в Донецке, где их признали виновными в найме и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение так называемого конституционного строя непризнанной псевдореспублики "ДНР".

Кроме Аслина и Пиннера, также осудили и гражданина Марокко Брахима Саадуна.

Великобритания, США, Украина и ряд других государств и организаций осудили этот приговор.

Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что правительство Великобритании "напряженно работает", чтобы обеспечить освобождение двух британцев, приговоренных к смертной казни после того, как они попали в плен в Украине.

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