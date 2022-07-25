У Люксембурзі з’явиться Київський бульвар

Муніципалітет міста Люксембург оголосив, що нова вулиця N3 буде названа на честь столиці України міста Києва "Київський бульвар".

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні української громади Люксембурга.

Очікується, що до 2023 року шляхопровід N3 стане так званими південними воротами до міста Люксембург.

Майбутній Київський бульвар - це досить довга дорога від центрального залізничного вокзалу через Ховальд (Howald) до Есперанжу (Hesperange). По першій частині бульвару прямуватиме трамвайний маршрут, який є аналогом наземного метро та своєрідною візитівкою міста.

Варто зазначити, що початково міською радою було прийняте рішення назвати бульвар Boulevard de Kiev, відповідно до французького правопису. Подібний крок викликав жваві дискусії серед місцевого населення та був вкрай негативно сприйнятий української громадою, оскільки назва "Kiev" походить з російської мови, тоді як "Kyiv" буде правильною українською транслітерацією.

"В підсумку міська рада Люксембургу дослухалась побажання людей і врахувала позицію асоціації українців Люксембургу LUkraine asbl та української громади. В п’ятницю Муніципалітет міста Люксембург ухвалив нове рішення, згідно якому, шляхопровід N3 матиме повну назву: Boulevard de Kyiv, Capitale de l'Ukraine (Київський бульвар, столиця України). У своїй заяві місцева влада визнала, що з моменту здобуття незалежності від СРСР у 1991 році столиця України відома як Kyiv, і своїм рішенням обрати саме українську транслітерацію Люксембург висловлює свою солідарність та підтримку українському народові" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський висловив подяку прем’єр-міністру Люксембургу Ксав'є Бетеллю за допомогу, яку його країна надає Україні з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

"Ми були на постійному зв’язку, і Люксембург нам постійно допомагав… Я дуже вдячний від імені нашого народу, і я скажу детально: 15% свого оборонного бюджету Люксембург виділив нашим захисникам і захисницям", – сказав президент, якого цитує ОП.