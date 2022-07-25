В Люксембурге появится Киевский бульвар

Муниципалитет Люксембург объявил, что новая улица N3 будет названа в честь столицы Украины города Киева "Киевский бульвар".

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении украинской общины Люксембурга.

Ожидается, что к 2023 году путепровод N3 станет так называемыми южными воротами в Люксембург.

Будущий Киевский бульвар – это довольно длинная дорога от центрального железнодорожного вокзала через Ховальд (Howald) до Эсперанжа (Hesperange). По первой части бульвара будет следовать трамвайный маршрут, являющийся аналогом наземного метро и своеобразной визитной карточкой города.

Следует отметить, что первоначально городским советом было принято решение назвать бульвар Boulevard de Kiev, согласно французскому правописанию. Подобный шаг вызвал оживленные дискуссии среди местного населения и был крайне негативно воспринят украинской общиной, поскольку название Kiev происходит из русского языка, тогда как Kyiv будет правильной украинской транслитерацией.

"В итоге городской совет Люксембурга прислушался к пожеланиям людей и учел позицию ассоциации украинцев Люксембурга LUkraine asbl и украинской общины. В пятницу Муниципалитет города Люксембург принял новое решение, согласно которому путепровод N3 будет иметь полное название: Boulevard de Kyiv, Capitale de l'Ukraine (Киевский бульвар, столица Украины). В своем заявлении местные власти признали, что с момента обретения независимости от СССР в 1991 году столица Украины известна как Kyiv, и своим решением выбрать именно украинскую транслитерацию Люксембург выражает свою солидарность и поддержку украинскому народу" - говорится в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский выразил благодарность премьер-министру Люксембургу Ксавье Бетеллю за помощь, оказываемую его страной Украине с первых дней полномасштабного вторжения России.

"Мы были на постоянной связи, и Люксембург нам постоянно помогал… Я очень благодарен от имени нашего народа, и я скажу подробно: 15% своего оборонного бюджета Люксембург выделил нашим защитникам и защитницам", – сказал президент, которого цитирует ОП.