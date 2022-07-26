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Глава МИД Германии: Лавров показал глубокое пренебрежение к демократическому выбору Украины

Вторник, 26 июля 2022, 17:31

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во вторник прокомментировала слова главы российского МИД Сергея Лаврова, который накануне заявил, что Москва "поможет украинскому народу" избавиться от "абсолютно антинародного и антиисторического режима".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Никто теперь не может утверждать, что Россия выступает за что-то другое, кроме полного подчинения Украины и ее народа", – сказала Бербок во вторник на встрече с чешским коллегой Яном Липавским в Праге.

По ее словам, слова Лаврова "в который раз продемонстрировали глубокий уровень пренебрежения российской властью к демократическому выбору Украины".

Напомним, на встрече с постпредами стран-членов Лиги арабских государств в Каире в воскресенье Лавров заявил, что страна-оккупант поможет народу Украины избавиться от "антинародного и антиисторического режима".

В ответ советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "шизофреническими" заявления главы МИД России о свержении "киевского режима".

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после слов Лаврова об изменении "географических задач" войны в Украине призвал мир усилить санкции против РФ и ускорить поставки Киеву оружия.

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Германия Россия Война с РФ

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