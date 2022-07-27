У Британії пропонують кандидатуру Джонсона на пост наступного генсека НАТО

Високопоставлені члени Консервативної партії підтримали кандидатуру Бориса Джонсона на пост майбутнього генерального секретаря НАТО.

Про це написало британське видання The Telegraph, повідомляє "Європейська правда".

За висунення Джонсона кандидатом на пост генерального секретаря НАТО виступили члени комітету з оборони Річард Дракс та Марк Франсуа, а також колишній британський міністр з питань Brexit Девід Джонс.

Вони підтримують кандидатуру Джонсона на посаду, коли вона стане вакантною восени наступного року після відходу Єнса Столтенберга.

Джонсон став ще одним британським політиком, чию кандидатуру розглядають, після міністра оборони Бена Воллеса та колишніх прем'єр-міністрів Терези Мей і Девіда Кемерона.

Вважається, що британському кандидату віддали б перевагу на цю посаду через "недовіру США до будь-яких діячів Європейського Союзу, які обійняли б цей пост, враховуючи неодноразові пропозиції щодо планів щодо нової армії ЄС", - пише видання.

Британії також довіряють країни Балтії, і Джонсон отримав міжнародний авторитет за допомогу у створенні міжнародної коаліції проти російського президента Владіміра Путіна.

Але є і скептики щодо ідеї ​Джонсона-генсека НАТО. Лорд Річард Даннатт, колишній глава британської армії, заявив, що не може підтримати Джонсона як можливого кандидата на високу посаду в НАТО через його характер.

"Безсумнівно, він зробив багато добра, і наша повна підтримка України є фантастичною. Але я боюся, що його особисті риси стають на заваді: відсутність чесності, відсутність довіри. Чесно кажучи, ми не хочемо виставляти Бориса Джонсона на міжнародну арену для ще більших глузувань. Він ганьба нації", – сказав Даннатт виданню.

Високопоставлений чиновник з сектору оборони також висловив сумніви щодо успіху кандидатури Джонсона, враховуючи ймовірність того, що президент Франції Еммануель Макрон накладе на цю ідею вето.

Нагадаємо, 23 липня The Times з посиланням на джерела в офісі прем'єр-міністра Британії повідомила, що Борис Джонсон, який подав у відставку, збирається в майбутньому повернутися на посаду глави уряду.

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