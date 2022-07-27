В Британии предлагают кандидатуру Джонсона на пост следующего генсека НАТО

Высокопоставленные члены Консервативной партии поддержали кандидатуру Бориса Джонсона на пост будущего генерального секретаря НАТО.

Об этом написало британское издание The Telegraph, сообщает "Европейская правда".

За выдвижение Джонсона кандидатом на пост генерального секретаря НАТО выступили члены комитета по обороне Ричард Дракс и Марк Франсуа, а также бывший британский министр по Brexit Дэвид Джонс.

Они поддерживают кандидатуру Джонсона на должность, когда она станет вакантной осенью следующего года после ухода Йенса Столтенберга.

Джонсон стал еще одним британским политиком, чью кандидатуру рассматривают, после министра обороны Бена Уоллеса и бывших премьер-министров Терезы Мэй и Дэвида Кэмерона.

Считается, что британского кандидата предпочли бы на этой должности из-за "недоверия США к любым деятелям Европейского Союза, которые заняли бы этот пост, учитывая неоднократные предложения по планам новой армии ЕС", - пишет издание.

Британии также доверяют страны Балтии и Джонсон получил международный авторитет за помощь в создании международной коалиции против российского президента Владимира Путина.

Но есть и скептики по поводу идеи Джонсона-генсека НАТО. Лорд Ричард Даннатт, бывший глава британской армии, заявил, что не может поддержать Джонсона как возможного кандидата на высокий пост в НАТО из-за его характера.

"Несомненно, он сделал много добра, и наша полная поддержка Украины фантастическая. Но я боюсь, что его личные черты мешают: отсутствие честности, отсутствие доверия. Честно говоря, мы не хотим выставлять Бориса Джонсона на международную арену для еще больших насмешек. Он позор нации", – сказал Даннатт изданию.

Высокопоставленный чиновник из сектора обороны также выразил сомнения в успехе кандидатуры Джонсона, учитывая вероятность того, что президент Франции Эммануэль Макрон наложит на эту идею вето.

Напомним, 23 июля The Times со ссылкой на источники в офисе премьер-министра Британии сообщила, что подавший в отставку Борис Джонсон собирается в будущем вернуться на должность главы правительства.

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