Прем’єр Нідерландів пообіцяв Зеленському не зменшувати військової підтримки цього літа

Президент України Володимир Зеленський у четвер провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, він із Рютте обговорив "перебіг бойових дій, українсько-нідерландську оборонну співпрацю та фінансову підтримку від ЄС". Лідери обох держав також наголосили на важливості якнайшвидшого експорту українського збіжжя морем.

Своєю чергою Рютте зазначив, що обговорив із Зеленським "зернову угоду" та останні ракетні удари Росії по портах Одеси й Миколаєва.

"Нідерланди продовжують підтримувати Україну, особливо в цей критичний поворотний момент. Послаблення в наданні нідерландської військової підтримки цього літа не буде", – запевнив прем’єр Нідерландів.

📞: Following my recent visit, I spoke to @ZelenskyyUa about the grain deal and missile attacks on the ports of Odesa & Mykolaiv. 🇳🇱 continues to support 🇺🇦, especially at this crucial juncture. There will be no let-up in deliveries of Dutch military support this summer.