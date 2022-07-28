Прем’єр Нідерландів пообіцяв Зеленському не зменшувати військової підтримки цього літа

Президент України Володимир Зеленський у четвер провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, він із Рютте обговорив "перебіг бойових дій, українсько-нідерландську оборонну співпрацю та фінансову підтримку від ЄС". Лідери обох держав також наголосили на важливості якнайшвидшого експорту українського збіжжя морем.

Підтримую постійний зв’язок з нашими партнерами. Обговорив з @MinPres перебіг бойових дій, 🇺🇦-🇳🇱 оборонну співпрацю та фінансову підтримку від #ЄС. Наголосили на важливості якнайшвидшого експорту українського збіжжя морем. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2022

Своєю чергою Рютте зазначив, що обговорив із Зеленським "зернову угоду" та останні ракетні удари Росії по портах Одеси й Миколаєва.

"Нідерланди продовжують підтримувати Україну, особливо в цей критичний поворотний момент. Послаблення в наданні нідерландської військової підтримки цього літа не буде", – запевнив прем’єр Нідерландів.

📞: Following my recent visit, I spoke to @ZelenskyyUa about the grain deal and missile attacks on the ports of Odesa & Mykolaiv. 🇳🇱 continues to support 🇺🇦, especially at this crucial juncture. There will be no let-up in deliveries of Dutch military support this summer. — Mark Rutte (@MinPres) July 28, 2022

Нагадаємо, 11 липня прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відвідав Україну, де закликав лідерів європейських держав підтримувати Україну сучасним важким озброєнням.

Як повідомлялося, загальна сума військової допомоги Україні, яку Нідерланди надали з початку повномасштабного вторгнення Росії, становить понад 172,7 мільйона євро.