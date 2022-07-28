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Прем’єр Нідерландів пообіцяв Зеленському не зменшувати військової підтримки цього літа

Четвер, 28 липня 2022, 20:32

Президент України Володимир Зеленський у четвер провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, він із Рютте обговорив "перебіг бойових дій, українсько-нідерландську оборонну співпрацю та фінансову підтримку від ЄС". Лідери обох держав також наголосили на важливості якнайшвидшого експорту українського збіжжя морем.

Своєю чергою Рютте зазначив, що обговорив із Зеленським "зернову угоду" та останні ракетні удари Росії по портах Одеси й Миколаєва.

"Нідерланди продовжують підтримувати Україну, особливо в цей критичний поворотний момент. Послаблення в наданні нідерландської військової підтримки цього літа не буде", – запевнив прем’єр Нідерландів.

Нагадаємо, 11 липня прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відвідав Україну, де закликав лідерів європейських держав підтримувати Україну сучасним важким озброєнням.

Як повідомлялося, загальна сума військової допомоги Україні, яку Нідерланди надали з початку повномасштабного вторгнення Росії, становить понад 172,7 мільйона євро.

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Нідерланди Зеленський

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