Премьер Нидерландов пообещал Зеленскому не сбавлять военной поддержки этим летом

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, он с Рютте обсудил "ход боевых действий, украино-нидерландское оборонное сотрудничество и финансовую поддержку от ЕС". Лидеры обоих государств также отметили важность скорейшего экспорта украинского зерна по морю.

В свою очередь, Рютте отметил, что обсудил с Зеленским "зерновое соглашение" и последние ракетные удары России по портам Одессы и Николаева.

"Нидерланды продолжают поддерживать Украину, особенно в этот критический поворотный момент. Ослабления в предоставлении нидерландской военной поддержки этим летом не будет", – заверил премьер Нидерландов.

📞: Following my recent visit, I spoke to @ZelenskyyUa about the grain deal and missile attacks on the ports of Odesa & Mykolaiv. 🇳🇱 continues to support 🇺🇦, especially at this crucial juncture. There will be no let-up in deliveries of Dutch military support this summer.