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Премьер Нидерландов пообещал Зеленскому не сбавлять военной поддержки этим летом

Четверг, 28 июля 2022, 20:32

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, он с Рютте обсудил "ход боевых действий, украино-нидерландское оборонное сотрудничество и финансовую поддержку от ЕС". Лидеры обоих государств также отметили важность скорейшего экспорта украинского зерна по морю.

В свою очередь, Рютте отметил, что обсудил с Зеленским "зерновое соглашение" и последние ракетные удары России по портам Одессы и Николаева.

"Нидерланды продолжают поддерживать Украину, особенно в этот критический поворотный момент. Ослабления в предоставлении нидерландской военной поддержки этим летом не будет", – заверил премьер Нидерландов.

Напомним, 11 июля премьер-министр Нидерландов Марк Рютте посетил Украину, где призвал лидеров европейских государств поддерживать Украину современным тяжелым вооружением.

Как сообщалось, общая сумма военной помощи Украине, предоставленной Нидерландами с начала полномасштабного вторжения России, составляет более 172,7 миллиона евро.

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Нидерланды Зеленский

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