Премьер Нидерландов пообещал Зеленскому не сбавлять военной поддержки этим летом

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, он с Рютте обсудил "ход боевых действий, украино-нидерландское оборонное сотрудничество и финансовую поддержку от ЕС". Лидеры обоих государств также отметили важность скорейшего экспорта украинского зерна по морю.

Підтримую постійний зв’язок з нашими партнерами. Обговорив з @MinPres перебіг бойових дій, 🇺🇦-🇳🇱 оборонну співпрацю та фінансову підтримку від #ЄС. Наголосили на важливості якнайшвидшого експорту українського збіжжя морем. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2022

В свою очередь, Рютте отметил, что обсудил с Зеленским "зерновое соглашение" и последние ракетные удары России по портам Одессы и Николаева.

"Нидерланды продолжают поддерживать Украину, особенно в этот критический поворотный момент. Ослабления в предоставлении нидерландской военной поддержки этим летом не будет", – заверил премьер Нидерландов.

📞: Following my recent visit, I spoke to @ZelenskyyUa about the grain deal and missile attacks on the ports of Odesa & Mykolaiv. 🇳🇱 continues to support 🇺🇦, especially at this crucial juncture. There will be no let-up in deliveries of Dutch military support this summer. — Mark Rutte (@MinPres) July 28, 2022

Напомним, 11 июля премьер-министр Нидерландов Марк Рютте посетил Украину, где призвал лидеров европейских государств поддерживать Украину современным тяжелым вооружением.

Как сообщалось, общая сумма военной помощи Украине, предоставленной Нидерландами с начала полномасштабного вторжения России, составляет более 172,7 миллиона евро.