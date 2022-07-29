В Молдову не пустили Кіркорова, який нібито їхав свідчити у справі помічниці "крадія мільярда"

Російського співака Філіпа Кіркорова ввечері 28 липня затримали в аеропорту Кишинева – йому відмовили у в’їзді.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Кіркоров прибув до Молдови чартерним рейсом.

Прикордонна поліція пояснила це тим, що Кіркоров не надав жодних підстав для в'їзду в країну.

"У міжнародному аеропорту Кишинева деяким іноземним громадянам відмовили у в'їзді до Молдови. Після перевірки згідно з встановленими протоколами було встановлено, що вони не дотрималися умов для отримання дозволу на перетин кордону", — заявили прикордонники.

На місце прибув Ауреліу Коленко, адвокат депутатки від партії "Шор" Марини Таубер, однопартійниці та помічниці засновника партії Ілана Шора, якого звинувачують у причетності до так званої "крадіжки мільярда". Він повідомив журналістам, що Кіркоров прилетів до Молдови на запрошення адвокатів, щоби виступити у справі Таубер.

"Філіп Кіркоров є одним із ключових свідків у справі Марини Таубер. І влада Молдови побоюється того, що Кіркоров дасть правдиві свідчення. Які ми найближчим часом надамо до суду та на огляд преси", — сказав Коленко.

Адвокат розповів, що їх не допустили до Кіркорова, а у документі про відмову у в'їзді прикордонники не вказали точну причину відмови.

Нагадаємо, Кіркоров 19 червня приїхав до Кишинева, щоб виступити на центральній площі Кишинева. Площу для проведення концерту забронював у мерії активіст В'ячеслав Валько. За його словами, проведення концерту спонсорувала канадська діаспора. Проте поліція не дозволила встановити сцену та обладнання, чітко не пояснивши чому. Концерт не відбувся.

Виконувач обов'язків генпрокурора Думитру Робу стверджує, що прокурори мають докази, що у фінансовому звіті партії "Шор" були помилкові дані. Зокрема, за його словами, у звіті не вказали $260 тис., які партія заплатила російським співакам Моргенштерну і Філіппу Кіркорову за концерт, що не відбувся в Кишиневі. Але гроші співаки так і не повернули, стверджує в.о. генпрокурора. Це послужило однією з підстав позбавлення Марини Таубер імунітету і висунення обвинувачення.

У травні Таубер і лідера партії Ілана Шора позбавили недоторканності для розслідування у зв’язку з підозрами у відмиванні коштів та шахрайстві в особливо великих розмірах.

Ілана Шора вважають причетним до "крадіжки мільярда" (у 2015 році в Молдові стало відомо, що з трьох банків - Banca de Economii, Banca Sociala і Unibank, які контролювали майже половину ринку банківських послуг, було виведено за кордон близько мільярда доларів). Він у міжнародному розшуку і перебуває в Ізраїлі, де запит на його екстрадицію відхилили.