В Молдову не пустили Киркорова, якобы ехавшего свидетельствовать по делу помощницы "вора миллиарда"

Российский певец Филипп Киркоров вечером 28 июля был задержан в аэропорту Кишинева – ему отказали во въезде.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Киркоров прибыл в Молдову чартерным рейсом.

Пограничная полиция объяснила это тем, что Киркоров не предоставил никаких оснований для въезда в страну.

"В международном аэропорту Кишинева некоторым иностранным гражданам было отказано во въезде в Молдову. После проверки согласно установленным протоколам было установлено, что они не соблюдали условия для получения разрешения на пересечение границы", — заявили пограничники.

На место прибыл Аурелиу Коленко, адвокат депутата от партии "Шор" Марины Таубер, однопартийницы и помощницы основателя партии Илана Шора, обвиняемого в причастности к так называемой "краже миллиарда". Он сообщил журналистам, что Киркоров прилетел в Молдову по приглашению адвокатов, чтобы выступить по делу Таубер.

"Филипп Киркоров является одним из ключевых свидетелей по делу Марины Таубер. И власти Молдовы опасаются того, что Киркоров даст правдивые показания. Какие мы в ближайшее время предоставим в суд и по осмотру прессы", — сказал Коленко.

Адвокат рассказал, что их не допустили в Киркоров, а в документе об отказе во въезде пограничники не указали точную причину отказа.

Напомним, Киркоров 19 июня приехал в Кишинев, чтобы выступить на центральной площади Кишинева. Площадь для проведения концерта забронировал в мэрии активист Вячеслав Валько. По его словам, проведение концерта спонсировала канадская диаспора. Однако полиция не разрешила установить сцену и оборудование, четко не объяснив почему. Концерт не состоялся.

Исполняющий обязанности генпрокурора Думитру Робу утверждает, что у прокуроров есть доказательства, что в финансовом отчете партии "Шор" были ошибочные данные. В частности, по его словам, в отчете не указали $260 тыс., которые партия заплатила российским певцам Моргенштерну и Филиппу Киркорову за несостоявшийся в Кишиневе концерт. Но деньги певцы так и не вернули, утверждает и. генпрокурора. Это послужило одним из оснований лишения Марины Таубер иммунитета и предъявления обвинения.