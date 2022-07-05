Макрон і Шольц обговорили у Парижі допомогу Україні та енергетичну незалежність ЄС

Війна в Україні та подальші заходи на підтримку Києва були одними з головних тем зустрічі канцлера Німеччини Олафа Шольца і президента Франції Еммануеля Макрона у Парижі.

Про це пише DW, повідомляє "Європейська правда".

Лідери двох країн обговорили, зокрема, вжиття заходів на шляху до досягнення енергетичної незалежності Європи, проблеми оборони та стратегічних ресурсів.

Окрім того, політики обговорили організацію наступної зустрічі ради міністрів Німеччини та Франції.

"Дуже дякую за запрошення, дорогий Еммануель Макрон", - написав Шольц французькою у Twitter. "Чи то зустріч G7 в Ельмау, чи то саміт НАТО, чи Париж - добре, що ми продовжуємо обмінюватися думками щодо багатьох важливих тем сучасності", - додав він.

Merci beaucoup pour l'invitation, cher @EmmanuelMacron! Ob beim Treffen der G7 in Elmau, dem NATO-Gipfel oder hier in Paris - es ist gut, dass wir im engen Austausch stehen zu den vielen drängenden Themen dieser Tage. pic.twitter.com/kCfzdNLX7g — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) July 4, 2022

Ця зустріч Макрона та Шольца в Парижі - другий офіційний захід такого роду у французькій столиці з часу вступу Олафа Шольца на посаду канцлера ФРН у грудні 2021 року.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що саме Макрон допоміг переконати Шольца у необхідності надати Україні статус кандидата на вступ в ЄС.