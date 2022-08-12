В Австрії взяли на роботу понад 400 учителів для навчання українських дітей

Для забезпечення навчання близько 11 тисяч дітей з України, які виїхали через повномасштабну війну, влада Австрії прийняла на роботу ще 433 учителів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на APA, про це йдеться у відповіді міністра освіти Австрії Мартина Полашека на депутатський запит.

Зазначається, що серед найнятих учителів 116 повернулися з пенсії, ще 88 мають українське коріння, а 33 – є студентами.

Найбільше вчителів було найнято у Верхній Австрії (126), далі йдуть Відень (85), Тіроль (71), Штирія (65), Нижня Австрія (39), Бургенланд (23), Зальцбург (17), Форарльберг (6) і Каринтія (1).

Найбільше ж учнів прийнято у Відні (3200), далі йдуть Нижня Австрія (2600), Верхня Австрія (1400), Штирія (1300), Тіроль (900), Зальцбург (600), Бургенланд (500), Каринтія (400) та Форарльберг (300).

Відмінності в кількості найнятих вчителів і прийнятих на навчання учнів пояснюється різним рівнем зайнятості. Приміром, учителі, які повертаються з пенсії, та студенти, як правило, отримують ставку на кілька годин меншу.

Як повідомлялося, статус тимчасово переміщених осіб у Швеції отримали 42 тисячі громадян України, з них 13 тисяч – діти.