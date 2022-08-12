В Австрии приняли на работу более 400 учителей для обучения украинских детей

Для обеспечения обучения около 11 тысяч детей из Украины, выехавших из-за полномасштабной войны, власти Австрии приняли на работу еще 433 учителя.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на APA, об этом говорится в ответе министра образования Австрии Мартина Полашека на депутатский запрос.

Отмечается, что среди нанятых учителей 116 вернулись с пенсии, еще 88 имеют украинские корни, а 33 – студенты.

Больше всего учителей были наняты в Верхней Австрии (126), далее следуют Вена (85), Тироль (71), Штирия (65), Нижняя Австрия (39), Бургенланд (23), Зальцбург (17), Форарльберг (6) и Каринтия (1).

Больше всего учеников принято в Вене (3200), далее следуют Нижняя Австрия (2600), Верхняя Австрия (1400), Штирия (1300), Тироль (900), Зальцбург (600), Бургенланд (500), Каринтия (400) и Форарльберг (300).

Различия в количестве наемных учителей и принимаемых на обучение учащихся объясняется разным уровнем занятости. К примеру, учителя, возвращающиеся с пенсии, и студенты, как правило, получают ставку на несколько часов меньше.

Как сообщалось, статус временно перемещенных лиц в Швеции получили 42 тысяч граждан Украины, из них 13 тысяч - дети.