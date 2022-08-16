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Париж після тижнів спеки накрила злива: підтоплені вулиці й низка станцій метро

Вівторок, 16 серпня 2022, 22:15

Столицю Франції після багатьох тижнів спеки накрила потужна злива, спричинивши підтоплення на багатьох вулицях і станціях метро.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Злива почалася надвечір 16 серпня. За оцінками метеорологів, менш ніж за годину випало до 40 мм опадів, що дорівнює трьохтижневій нормі. 

У 15-му окрузі Парижа на старції "Баляр" людям довелося йти до перонів фактично у воді. 

Після 18 години багато станцій зачинили через підтоплення.

У соцмережах поширюють відео підтоплених вулиць, вода ускладнила дорожній рух по всьому місту.

Проблеми виникли також на окремих ділянках залізниці. 

Нагадаємо, останніми тижнями Франція потерпала від спеки, у пікові дні стовпчик термометра наближався до 40 градусів Цельсія, а місцями і перевищував цю позначку.

На тлі посушливої спекотної погоди регулярно виникають лісові пожежі. Днями пожежники зупинили поширення великої пожежі в районі міста Бордо на південному заході країни.

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Франція

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