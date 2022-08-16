Париж після тижнів спеки накрила злива: підтоплені вулиці й низка станцій метро

Столицю Франції після багатьох тижнів спеки накрила потужна злива, спричинивши підтоплення на багатьох вулицях і станціях метро.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Злива почалася надвечір 16 серпня. За оцінками метеорологів, менш ніж за годину випало до 40 мм опадів, що дорівнює трьохтижневій нормі.

У 15-му окрузі Парижа на старції "Баляр" людям довелося йти до перонів фактично у воді.

En direct de la station Balard #Paris pic.twitter.com/YCZ7KdRFh9 — Clément Parrot (@CParrot) August 16, 2022

Після 18 години багато станцій зачинили через підтоплення.

У соцмережах поширюють відео підтоплених вулиць, вода ускладнила дорожній рух по всьому місту.

Проблеми виникли також на окремих ділянках залізниці.

Нагадаємо, останніми тижнями Франція потерпала від спеки, у пікові дні стовпчик термометра наближався до 40 градусів Цельсія, а місцями і перевищував цю позначку.

На тлі посушливої спекотної погоди регулярно виникають лісові пожежі. Днями пожежники зупинили поширення великої пожежі в районі міста Бордо на південному заході країни.