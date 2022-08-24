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Західні посольства перевели персонал ближче до укриттів через загрозу ударів РФ – ЗМІ

Середа, 24 серпня 2022, 17:31

Деякі посольства західних країн у Києві напередодні Дня незалежності України ухвалили рішення евакуювати частину персоналу ближче до укриттів, а тих, хто живе у передмісті столиці – в готелі з бомбосховищами.

Як передає "Європейська правда", про це виданню Foreign Policy розповів європейський дипломат на умовах анонімності.

За словами співрозмовника видання, усе більша нестача в Росії високоточної зброї все більше непокоїть Захід, оскільки в разі, якщо Росія все ж вирішить завдати ракетних ударів по Києву, це неминуче призведе до жертв серед цивільних.

Європейський дипломат уточнює, що використання високоточної зброї, як-от ракет "Калібр", потребуватиме від Росії днів для її розгортання.

Як нагадує Foreign Policy, Росія вже принаймні один раз влаштовувала масові обстріли українських міст: після святкування 9 травня зазнали руйнувань Одеса і Маріуполь, який пізніше окупували російські сили.

Водночас український військовий посадовець, який спілкувався з виданням на умовах анонімності, вважає малоймовірним, що Росія буде завдавати ударів по іноземних посольствах у Києві.

Напередодні Дня незалежності України США повідомили, що мають інформацію про те, що Росія ближчими днями готує удари по українській цивільній інфраструктурі та держустановах.

Американське посольство закликало громадян США виїздити з України зараз, використовуючи наземний транспорт, якщо це безпечно.

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