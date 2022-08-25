Сайт президента Латвії прибрав російську версію

Інформація на сайті президента Латвії Егіла Левітса president.lv тепер надаватиметься лише латиською та англійською мовами, а російська версія була прибрана.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

До ранку середи зміст сайту president.lv був доступний і російською мовою.

Як пояснила керівниця медіацентру Державної канцелярії президента Латвії Юстине Дейчмане, оскільки питання комунікації державного управління російською у зв'язку з війною Росії в Україні стало дуже чутливим, було вирішено надавати міжнародній аудиторії інформацію лише англійською мовою.

Раніше в міністерстві юстиції Латвії повідомили, що готують проєкт закону щодо обмеження використання російської мови на роботі та у громадських місцях.

Потенційно це може означати вилучення російської мови як додаткової до латвійської у різноманітних сервісах та обмеження на вимогу знання російської в описі вакансій.