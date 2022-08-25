Сайт президента Латвии убрал российскую версию

Информация на сайте президента Латвии Эгила Левитса president.lv теперь будет предоставляться только на латышском и английском языках, а российская версия была убрана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

До утра среды содержание сайта president.lv было доступно и на русском языке.

Как пояснила руководитель медиацентра Государственной канцелярии президента Латвии Юстине Дейчмане, поскольку вопрос коммуникации государственного управления по-русски в связи с войной России в Украине стал очень чувствительным, было решено предоставлять международной аудитории информацию только на английском языке.

Ранее в министерстве юстиции Латвии сообщили, что готовят проект закона по ограничению использования русского языка на работе и в общественных местах.

Потенциально это может означать изъятие русского языка как дополнительного к латышскому в различных сервисах и ограничение по требованию знания русского языка в описании вакансий.